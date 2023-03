Straßen sollen repariert, Brücken gebaut und Ausrüstung für den Bauhof beschafft werden. All dies steht im Investitionsplan zum aktuellen Oberharzer Haushalt.

Oberharz will in allen Ortsteilen investieren

Die Straße Wolfshagen in Elbingerode stehen für 2023 im Investitionsplan.

Oberharzstadt - 5,88 Millionen Euro – diese Summe will die Stadt Oberharz am Brocken in diesem Jahr investieren. Die Harzer Volksstimme gibt einen Überblick, wohin das Geld laut dem Entwurf des Investitionsplans fließen soll.