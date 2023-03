Oberharz will neue Brücken in Königshütte und Trautenstein bauen

Die Brücke an der Pochrichstraße in Trautenstein soll 2024 neu gebaut werden.

Königshütte/Trautenstein - 3,7 – nicht nur für Schüler, auch für Brücken ist diese Note schlecht. Die Bodebrücke am Katzenberg in Königshütte hat sie ebenso bekommen wie die Brücke an der Pochrichstraße nahe dem Dorfgemeinschaftshaus in Trautenstein. Dass die Bauwerke marode sind, ist seit langem bekannt. Nun sind im Bauausschuss Pläne für deren Neubau vorgestellt worden.