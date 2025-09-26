Fest in Königshütte Oberharzer Sportverein besteht seit 125 Jahren: Feier für Jubiläum geplant
Der TSV 1900 Königshütte besteht seit 125 Jahren. Grund genug für die Mitglieder, das Jubiläum mit einem Fest im Schützenhaus des Oberharz-Ortes zu feiern. Gäste können sich unter anderem auf eine Ausstellung freuen, in der die Sparten des Vereins dargestellt werden.
26.09.2025, 18:30
Königshütte. - Unter dem Motto „Tradition. Bewegung. Gemeinschaft.“ blickt der TSV 1900 Königshütte am Sonntag, 28. September 2025, auf eine lange, bewegte Geschichte zurück. Dann feiert der Verein sein 125-jähriges Jubiläum in dem Oberharz-Ort.