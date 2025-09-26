Fest in Königshütte Oberharzer Sportverein besteht seit 125 Jahren: Feier für Jubiläum geplant

Der TSV 1900 Königshütte besteht seit 125 Jahren. Grund genug für die Mitglieder, das Jubiläum mit einem Fest im Schützenhaus des Oberharz-Ortes zu feiern. Gäste können sich unter anderem auf eine Ausstellung freuen, in der die Sparten des Vereins dargestellt werden.