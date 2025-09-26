weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Fest in Königshütte: Oberharzer Sportverein besteht seit 125 Jahren: Feier für Jubiläum geplant

Der TSV 1900 Königshütte besteht seit 125 Jahren. Grund genug für die Mitglieder, das Jubiläum mit einem Fest im Schützenhaus des Oberharz-Ortes zu feiern. Gäste können sich unter anderem auf eine Ausstellung freuen, in der die Sparten des Vereins dargestellt werden.

Von Matthias Distler 26.09.2025, 18:30
Die einstige Fußballmannschaft des TSV 1900 Königshütte in den späten 1950er Jahren.
Die einstige Fußballmannschaft des TSV 1900 Königshütte in den späten 1950er Jahren. Foto: Archiv TSV 1900 Königshütte

Königshütte. - Unter dem Motto „Tradition. Bewegung. Gemeinschaft.“ blickt der TSV 1900 Königshütte am Sonntag, 28. September 2025, auf eine lange, bewegte Geschichte zurück. Dann feiert der Verein sein 125-jähriges Jubiläum in dem Oberharz-Ort.