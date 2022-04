Oberharzer Stadtrat stiftet Spender für Hundekotbeutel

Königshütte - Spontanen Applaus gibt es im Stadtrat eher selten. Für seine Ankündigung, der Oberharzstadt drei Hundekotbeutelspender zu schenken, erntete Ratsmitglied Torsten Deicke (SPD) jedoch in der jüngsten Sitzung begeistertes Klatschen. Bei der Ankündigung blieb es nicht: Bis Ende der Woche werden seine Mitarbeiter planmäßig die drei Stationen aufstellen, erklärt der Leiter des städtischen Bauhofs, Andreas Weingarten auf Volksstimme-Nachfrage. Die Fundamente seien bereits gelegt – in den Kurparks in Benneckenstein und Hasselfelde wie auch im Goethepark in Elbingerode, wo die Station bereits steht, aber noch nicht mit Beuteln befüllt ist.