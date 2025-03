Marode Straßen im Harz Oberharzer Straße in desolatem Zustand: Arbeiten an Strecke sind geplant

Die Thomas-Müntzer-Straße in Hasselfelde gleicht einer Holperpiste. Bevor jedoch die Asphaltdecke erneuert werden kann, stehen Arbeiten des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode an. Was geplant ist und wann die Arbeiten beginnen sollen.