In Rübeland müssen viele Straßen saniert werden. Das Geld, um die Arbeiten zu finanzieren, fehlt der Stadt jedoch. Was in diesem Jahr dennoch angegangen werden soll.

Offene Baustellen im Oberharz: Was in Rübeland dieses Jahr erneuert werden soll

Rübeland. - ie Sanierung des Straßenzugs Hamburg in Neuwerk, die Erneuerung der Trockenmauer in der oberen Burgstraße in Rübeland und die Mängelbeseitigung an der Bodebrücke zum Rübeländer Ortsteil Susenburg: Die Liste von notwendigen Sanierungen ist laut Ortsbürgermeister Dietmar Wiekert (Freie Wählergemeinschaft Höhlenort Rübeland) lang und mit den drei genannten Orten noch nicht zu Ende.