Schicksal eines Süchtigen Ohne Drogen: Wie ein Suchtkranker in Wernigerode zurück ins Leben finden will

Über Jahre hinweg ist Martin B. (Name geändert) suchtkrank. Doch er schafft den Absprung. Nun wohnt er im Helmut-Kreutz-Haus in Wernigerode. Dort nimmt er an der Aktion „Sieben Wochen Pause“ der Landesstelle für Suchtfragen teil.