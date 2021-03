Schwan Paul an der "Nagelschmiede" in Ilsenburg etwa 800 Meter von seinem angestammten Teich entfernt. Foto: Stadt Ilsenburg

Ein Schwan hält Ilsenburg in Atem: Immer wieder watschelt Paul von seinem Forellenteich durch die Harz-Stadt - und sorgt für Verkehrsstaus.

Ilsenburg l Nachdem Schwanen-Witwer “Paul“ vom Ilsenburger Forellenteich eine aus Wernigerode „exportierte“ Jung-Schwänin verschmäht und vor einigen Wochen verbissen hat , ist er jetzt offenbar zu Fuß in der Ilsenburger Innenstadt auf Brautschau. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung wurde bereits mehrfach alarmiert, weil Paul in den vergangenen Tagen gemütlich watschelnd auf Straßen und Gehwegen nicht nur rund um den Teich herum gesehen wurde. Nach Schwanenart scherte er sich weder um Vorfahrt, noch um sonstige Regeln des Straßenverkehrs.



Autofahrer werden daher um besondere Rücksichtnahme gebeten, Passanten sollten zum Tier etwas Distanz wahren, da Schwäne in der Paarungszeit durchaus auch aggressiv werden können.



Die Mitarbeiter des Ilsenburger Ordnungsamtes staunten allerdings nicht schlecht über die Distanzen, die Paul zurücklegte. „Die weitesten Touren führten ihn zur Nagelschmiede in der Mühlenstraße und in die Blaue-Stein-Straße“, berichtet Kathleen Behrens, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes. An der Nagelschmiede schwamm er auf dem Teich und stellte keine Gefahr da, deshalb beließen die Amtsmitarbeiter ihn dort.



Schwan blockiert Kreuzung in Ilsenburg

Am Donnerstag, 25. März, allerdings mussten sie eingreifen und Paul auf frischer Tat ertappt „vorläufig festnehmen“. Da saß der Schwanenmann seelenruhig auf einer Kreuzung an der Blaue-Stein-Straße und blockierte den Verkehr. „Das ging natürlich nicht. Deshalb haben wir ihn angefüttert und eingefangen. Mit unserem Dienstwagen haben wir ihn dann zum Teich zurückgefahren“, sagt Behrens.



Das Auto wird intern schon als „Schwanen-Taxi“ bezeichnet, denn Paul war schon mehrfach Fahrgast. Im vergangenen Jahr, so erinnert sich Kathleen Behrens schmunzelnd, habe es Paul auch einmal mit Fliegen versucht. Da er aber von den Menschen gut gefüttert wurde, kam er nicht allzu weit.



„Damals landete er auf einem Garagendach in der Hochofenstraße und war offenbar so geschafft, dass er es nicht von allein zum Teich zurückschaffte. Auch damals haben wir ihn vom Dach geholt und zurückgefahren“, so die Ordnungsamt-Mitarbeiterin.