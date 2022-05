Jahresinterview Ortsbürgermeister in Hasselfelde: Corona nicht als Ausrede nutzen

Wie lässt sich trotz Corona-Pandemie etwas bewegen? Hasselfeldes Ortsbürgermeister Heiko Kaschel (FWG Oberharz) erläutert, was 2021 ging, was in diesem Jahr auf dem Plan steht und wo sich etwas ändern sollte.