Ortschaftsrat fordert mindestens drei Prozent Kurtaxe für Tanne

Wucherndes Grün, weder Touristinformation noch öffentliche Toiletten: Tanne ziehe viele Gäste an, werde aber von Stadtverwaltung und Tourismusbetrieb vernachlässigt, klagen die Tanner. Nun will der Ortschaftsrat, dass ein Teil der Kurtaxe direkt in den Ort zurückfließt.

Tanne - In Tanne gärt der Unmut. Es geht um die Kurtaxe: Zwar stehe der Oberharz-Ortsteil, bezogen auf das Stadtgebiet, in der Urlaubergunst an zweiter Stelle, so Ortsbürgermeister Christian Resow (parteilos). Doch für die 2,50 Euro, die pro Tag zu zahlen sind, erhielten Touristen keine adäquate Gegenleistung. „Der Dienst am Gast ist nicht vorhanden“, kritisierte Resow in der Sitzung des Ortschaftsrates am Montag. Weil Einwohner ehrenamtlich teilweise kompensierten, was Stadt und Tourismusbetrieb versäumen, fordern die Räte nun, dass mindestens drei Prozent der im Ort erwirtschafteten Kurtaxe direkt nach Tanne zurückfließt.