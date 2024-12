Ilsenburg. - Seit November 2024 saniert der Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) in der Faktoreistraße in Ilsenburg das in die Jahre gekommene Kanalnetz, in dem es einige Schäden gegeben hatte. Dies ist nur unter Vollsperrung der Straße möglich. Um den Straßenverkehr nur so wenig wie nötig zu beeinträchtigen, schlossen sich die Stadtwerke Wernigerode den Arbeiten an und erneuerten einige Hausanschlussleitungen. Auch das Umverlegen einer Gasleitung erfolgt im Rahmen der aktuellen Arbeiten, informierte der Abwasserverband in einer Pressemitteilung.

