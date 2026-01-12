Die Bohrungen für Wernigerodes geplanten B244-Tunnel laufen wieder an – doch Frost und Schnee könnten den Zeitplan durcheinanderbringen. Wie der aktuelle Stand bei der Vorbereitung der 160-Millionen-Euro-Ortsumfahrung ist.

Die Bohrungen für den Tunnel zur B244-Ortsumfahrung um Wernigerode gehen auch im Winter weiter – wie hier Anfang 2025.

Wernigerode. - Nach einer Pause über den Jahreswechsel gehen die Erkundungsbohrungen für Wernigerodes Ortsumfahrung der Bundesstraße 244 weiter. Diese Vorarbeiten für einen gut 2,3 Kilometer langen Tunnel durch den Fenstermacherberg sollen planmäßig bis Ende Februar beendet werden – doch das Wetter könnte Probleme bereiten.