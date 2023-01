Paketbote will in Wernigerode abkürzen und landet mit Auto im Fluss

Festgefahren: Dieser Transporter blieb bei Wernigerode in der Holtemme stecken.

Wernigerode/Reddeber - Die Tour eines Paketboten im Harz ist am späten Samstagnachmittag (21. Januar) in der Holtemme geendet. Sein Transporter hatte sich in der Furt nahe des Biergartens Rothe Mühle zwischen Reddeber und Silstedt festgefahren, berichtet Wernigerodes Stadtwehrleiter Marco Söchting auf Volksstimme-Anfrage.