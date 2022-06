Palmenhaus in Wernigerode: Ist der Käufer abgetaucht?

Rätselraten in Wernigerode: Der Käufer des Palmenhauses hat einen Volksstimme-Termin kurzfristig abgesagt, Anrufe ignoriert er. Sind seine Pläne nun hinfällig?

Wernigerode - Ein Café samt Abenteuerspielplatz soll im Palmenhaus im Wernigeröder Lustgarten Platz finden. An die einstige Bestimmung des Gebäudes sollen viele Pflanzen und Naturmaterialien erinnern. So zumindest lauteten die Pläne von Konstantin Jantschew, die er als Käufer der Brache der Volksstimme für einen Beitrag, der am 7. August erschienen ist, mitteilte. Ende Oktober, Anfang November könne er mehr dazu sagen, versicherte er damals im Gespräch.