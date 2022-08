Paradies für Naschkatzen: Konditormeister aus Wernigerode lässt Schokoladen-Manufaktur entstehen

Schoko-Fans aufgepasst: Konditormeister Michael Wiecker errichtet in Wernigerode eine Manufaktur für die Süßigkeit. Schließt er deshalb sein Café in der Innenstadt?

Wernigerode - Wer hat als Kind nicht davon geträumt, mit der Hauptfigur aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“ zu tauschen? Hemmungslos Süßigkeiten naschen, den verführerischen Kakao-Duft dabei in der Nase. In Wernigerode bekommen Naschkatzen bald die Gelegenheit, diesen Traum auszuleben. Am Rande der Stadt, mit Blick zum Schloss, entsteht eine Schokoladenmanufaktur.