Auf einer Party in Wernigerode wurden drei Frauen K.O.-Tropfen in die Getränke gemischt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wernigerode (vs) l Am Sonntag wurden drei jeweils 20-jährige Frauen kurz nach Mitternacht in das Harzklinikum Wernigerode eingeliefert, deren Symptome darauf hindeuteten, dass ihnen Betäubungsmittel in Getränke gemischt wurden. Darauf hatte nach Auskunft der Polizei der behandelnde Arzt hingewiesen.

Die drei Frauen waren orientierungslos und benommen. Ein Schnelltest auf Alkoholgehalt in der Atemluft ergab für sie Werte, die zwischen 2,5 und 2,9 Promille lagen. Wie die Polizei weiter informierte, waren die jungen Frauen zuvor auf einer Party im Studentenwohnheim am Finkenborn gewesen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93 entgegengenommen werden.