Ilsenburg - Olga (Name geändert) ist vor knapp einem Jahr vor dem Krieg in der Ukraine in den Harz geflüchtet. Hier geht die 17-Jährige auch zur Schule. Am Samstag (4. Februar) erlaubten ihre Eltern ihr zum ersten Mal, mit drei Freundinnen – zwei Ukrainerinnen und einem deutschen Mädchen aus Berlin – in eine Diskothek zu gehen. Doch als die vier um kurz vor 23 Uhr an der Klima Club Lounge in Ilsenburg ankamen, wurden sie von den Türstehern abgewiesen. So schildern die Mädchen es jedenfalls der Volksstimme.