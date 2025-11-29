Mit ihren ungewöhnlichen Rezepten hat sie sich gegen 200 Konkurrenten aus dem deutschsprachigen Raum durchgesetzt: Julia Orschiedt, Köchin in Wernigerode, hat den „Patissier des Jahres“-Wettbewerb gewonnen. Welche überraschenden Zutaten sie nutzt und wo es die Kreationen zu kosten gibt.

Patissière des Jahres 2025: Die besten Desserts Deutschlands gibt es in Wernigerode

Julia Orschiedt, Köchin in Wernigerode, hat mit ungewöhnlichen Dessert-Variationen den Wettbewerb „Patissier des Jahres“ gewonnen.

Wernigerode - Auf den Hauptgang kann sie verzichten – Hauptsache, es gibt ein Dessert, verrät Julia Orschiedt lachend. Sie ist nicht nur privat eine Naschkatze, sondern auch beruflich. Und das sehr erfolgreich: Mit ihren Dessert-Ideen hat sich die 26-Jährige, die als Köchin in Wernigerode arbeitet, den Titel Patissière des Jahres gesichert.