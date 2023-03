Josephine Müller ist ab heute die neue Regionalbereichsbeamtin der Polizei in Ilsenburg. Ihr Vorgänger Andreas Würz ist in den Ruhestand gegangen.

Ilsenburg - Es ist schon einige Tage her, dass der heutige Polizeikommissar a.D. Andreas Würz in Ilsenburg seinen letzten Arbeitstag hatte. Seit der landesweiten Einführung der Regionalbereichsbeamten in den Kommunen Sachsen-Anhalts im Jahr 2014 war der Abbenröder in Ilsenburg tätig. Nun hat er die Altersgrenze für Polizeibeamte erreicht und ist seit dem 1. März offiziell Ruheständler.