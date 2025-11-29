weather wolkig
  4. Spinn-Stube in Benneckenstein: Persönliche Lebensgeschichten von Harzern zugänglich gemacht: Projekt wird gefördert

Der Verein Harzmacher aus Benneckenstein erhält eine Förderung von Lotto Sachsen-Anhalt. Das Geld soll in ein Projekt fließen, das 2025 gestartet ist und die Lebensgeschichten von Harzern in den Mittelpunkt rückt.

Von Matthias Distler 29.11.2025, 14:00
Mit einer Förderung von Lotto Sachsen-Anhalt wird das Erinnerungsprojekt „Harzgeschichte(n)“ aus Benneckenstein fortgeführt. Menschen aus der Region erzählen dabei aus ihrem Leben und teilen Erinnerungen.
Benneckenstein. - Der Verein Harzmacher aus Benneckenstein erhält eine Förderung von Lotto Sachsen-Anhalt. Damit soll ein 2025 begonnenes Projekt im folgenden Jahr fortgesetzt werden.