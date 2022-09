Plan für Sanierung von Straßen in Stiege mit Fragezeichen

Viele Stieger Straßen sind in schlechtem Zustand – umso mehr, seit Avacon Stromleitungen erneuert. Die Stadt will nun einige im Windschatten des Versorgers sanieren.

Die Oberteichstraße in Stiege soll noch in diesem Jahr saniert werden - sofern die Stadt ein Unternehmen findet, das den Auftrag ausführt.

Stiege - Risse, Löcher, Schutt und Unebenheiten : Die Steinstraße in Stiege sieht aus wie viele Verkehrswege in dem Oberharz-Ortsteil. In ihr sowie Teilen der benachbarten Oberteich- und Teichstraße könnte sich jedoch bald ändern, wenn der Plan der Stadtverwaltung aufgeht.