Planungen für Solarpark in Benneckenstein gehen in nächste Runde

Auf einem Privatgelände in Benneckenstein wird der erste Solarpark der Stadt Oberharz am Brocken geplant.

Benneckenstein - Die Planungen für den geplanten Solarpark in Benneckenstein können fortgeführt werden. Dafür votierte der Oberharzer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Auf rund 2,3 Hektar seines eigenen Grund und Bodens will der Investor, der Inhaber eines Reiterhofs in Benneckenstein ist, eine Photovoltaikanlage errichten (die Volksstimme berichtete).