Plattenbaugebiete sind eintönig: Diesem Vorurteil will die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) mit Pop-Art-Kunst entgegenwirken.

Plattenbau in Wernigerode wird zum Kunstwerk

Der Künstler Moritz Götze hat für eine Hauswand im Wernigeröder Stadtfeld ein Kunstwerk entworfen. Mit Emaille-Platten in unterschiedlicher Größe lässt er ein buntes Harz-Motiv entstehen.

Wernigerode - Was passiert denn dort? Fußgänger bleiben neugierig stehen, Autofahrer bremsen auf Schritttempo herab, um einen Blick auf die Fassade im Wernigeröder Stadtfeld zu erhaschen. Daran sind gerade drei Männer damit beschäftigt, überdimensionale Insekten und kunterbunte Blütenblätter in Übergröße an einer Hauswand zu platzieren.