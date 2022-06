Plessenburg: Hier wächst der Harz-Wald der Zukunft

Die Krise des Harz-Waldes spitzt sich weiter zu. Davon geht eine Expertenrunde aus. Doch es gibt Grund zur Hoffnung, wie eine Kahlfläche in Ilsenburgs Stadtforst zeigen soll.

Fotospot für neuen Wald: An der Plessenburg im Harz werden mit Spendengeld 1,5 Hektar Kahlfläche wiederaufgeforstet.

Ilsenburg - Erlen, Eichen und Ahorn: Den Harz-Wald der Zukunft können Wanderer vielleicht schon in drei Jahren an der Plessenburg erkunden. Dann sollten auf der etwa 1,5 Hektar großen Kahlfläche der Stadt Ilsenburg erste Erfolge der Wiederaufforstung zu sehen sein, sagt Waldbauchef Wolfhardt Paul vom Landesforstbetrieb am Donnerstag (9. Juni) im Vorfeld einer Konferenz des Krisenstabs Wald für die Region.