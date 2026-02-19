weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Winter an Holtemme und Bode: Plötzlich Kormorane im Harz: Warum die geschützten Wasservögel jetzt ums Überleben kämpfen

An Bode, Ilse und Holtemme tummele sich plötzlich Kormorane. Was die Wasservögel in den Harz treibt – und vor welchen Folgen ein Experte warnt.

Von Holger Manigk 19.02.2026, 11:30
Ein Kormoran fliegt über den Forellenteich in Ilsenburg im Landkreis Harz.
Ein Kormoran fliegt über den Forellenteich in Ilsenburg im Landkreis Harz. Foto: Ingo Kugenbuch

Landkreis Harz. - Im Winter 2026 tauchen plötzlich Kormorane an Harz-Flüssen wie der Holtemme auf – zum Ärger von Anglern, die um ohnehin bedrohte Forellen bangen. Dabei kämpfen die Fischfresser in Sachsen-Anhalt selbst ums Überleben.