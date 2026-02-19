An Bode, Ilse und Holtemme tummele sich plötzlich Kormorane. Was die Wasservögel in den Harz treibt – und vor welchen Folgen ein Experte warnt.

Plötzlich Kormorane im Harz: Warum die geschützten Wasservögel jetzt ums Überleben kämpfen

Ein Kormoran fliegt über den Forellenteich in Ilsenburg im Landkreis Harz.

Landkreis Harz. - Im Winter 2026 tauchen plötzlich Kormorane an Harz-Flüssen wie der Holtemme auf – zum Ärger von Anglern, die um ohnehin bedrohte Forellen bangen. Dabei kämpfen die Fischfresser in Sachsen-Anhalt selbst ums Überleben.