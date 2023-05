Bislang sind Kinder und Jugendliche außen vor, wenn es um wichtige Entscheidungen in Wernigerode geht. Wie Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) das ändern will.

Politik in Wernigerode: Kinder und Jugendliche sollen künftig mit entscheiden

Jugendliche in Wernigerode sollen künftig mitbestimmen können, wenn es um die Zukunft ihrer Stadt geht.

Wernigerode - Jugendliche und Kinder sollen in Wernigerode künftig ein Wörtchen mitreden können. Im Wernigeröder Rathaus werden aktuell verschiedene Varianten gecheckt, um Jugendliche an Entscheidungen in ihrer Stadt zu beteiligen.