Insgesamt 53 Ferkel wurden aus einer Schweinemastanlage in Wasserleben (Landkreis Harz) gestohlen.

Wasserleben (vs) l In Wasserleben wurden in der Zeit zwischen dem 13. und 14. April insgesamt 53 vier bis acht Wochen alte Ferkel aus einer Schweinemastanlage im Zillyer Weg gestohlen. Der entstandene Schaden beträgt ca. 5.300 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl der Tiere erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.