Einen Tag nach einem Rettungseinsatz ist ein junger Wernigeröder gestorben. Steht ein grober Behandlungsfehler damit in Verbindung? Während die Polizei ermittelt, hat der Arbeitgeber bereits Konsequenzen gezogen.

Von Sandra Reulecke 20.02.2026, 17:30
Einen Tag nach einem Rettungsdiensteinsatz wurde ein Wernigeröder tot in seiner Wohnung aufgefunden.
Einen Tag nach einem Rettungsdiensteinsatz wurde ein Wernigeröder tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Wernigerode. - Mit nur 34 Jahren ist ein Wernigeröder Anfang 2026 gestorben. Doch woran – und hätte er gerettet werden können? Mit diesen Fragen beschäftigen sich jetzt Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Raum stehen schwere Vorwürfe gegen einen Notfallsanitäter.