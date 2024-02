Nach dem Fund einer mit Quecksilber gefüllten Keramikflasche in Wernigerode ermittelt die Polizei und hofft auf Zeugenhinweise. Was bislang bekannt ist.

Ermittlungen nach Quecksilberfund in Wernigerode

Wer kennt diese braunfarbene Keramikflasche, in der sich das Quecksilber befand?

Wernigerode. - Nach dem Fund einer mit Quecksilber gefüllten Flasche am Wernigeröder Bahnhof der Harzer Schmalspurbahn am Dienstag, 13. Februar, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, insbesondere zur abgebildeten Flasche, in der sich das flüssige Quecksilber befand.

Bei der Flasche handelt es sich um eine braunfarbene circa 20 Zentimeter hohe Keramikflasche mit Gummistopfen. Markant sind zwei farbige Bänder. Aus der Flasche waren etwa 50 Milliliter ausgetreten und mussten vom Fachdienst des Kreis-Katastrophenschutzes aufwendig entfernt werden.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Zeugen, welche die auf dem Foto abgebildete Flasche wiedererkennen, etwas zu ihrer Herkunft sagen oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (03941) 64 72 93 an die Polizei zu wenden.