Die Feuerwehr rückte am Freitag, 11. April, zum Brand im Wernigeröder Wohngebiet Harzblick an. Laut Polizei war die Explosion eines Gaskochers ursächlich für das anschließende Feuer.

Wernigerode. - Nach dem großen Feuerwehreinsatz in der Straße Unterm Wulfhorn in Wernigerode am Freitag (11. April) hat die Polizei am Wochenende (12./13. April) erste Erkenntnisse zum Hergang mitgeteilt. Nun ist von Explosion die Rede.