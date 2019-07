Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind in Blankenburg beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt erwischt worden.

Blankenburg (dpa) l Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind im Harz beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt erwischt worden. Die beiden 43-Jährigen wollten in Blankenburg Parfümartikel und Babynahrung im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen lassen, wie die Polizei am Mittwoch (17. Juli) mitteilte.

Ein Ladendetektiv hielt die Diebe am Dienstagabend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Wie sich bei der Überprüfung der Männer herausstellte, wurden sie wegen anderer Diebstähle bereits per Haftbefehl gesucht.