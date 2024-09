Polizeiermittlungen zu Feuer im Harz Nach Waldbrand am Brocken: Wichtige Zeuginnen melden sich bei Polizei

Bei ihren Ermittlungen zum Großfeuer am Brocken, der am Freitag, 6. September, ausgebrochen war, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen. Zwei wichtige Zeugen haben sich gemeldet. Welche Hoffnungen die Polizei in sie setzt.