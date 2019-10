Die Polizei sucht einem Einbruchsversuch in einer Tankstelle in Elbingerode zwei Männer. Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de

Zwei Männer wollten in die HEM-Tankstelle im Oberharz-Ort Elbingerode einbrechen. Bilder von den Tätern liefert eine Überwachungskamera.

Elbingerode (vs) l Mit ihrem Versuch, in die HEM-Tankstelle in Elbingerode einzudringen, sind zwei Einbrecher gescheitert. Die beiden unbekannten Männer versuchten am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr, die Hintertür aufzubrechen, um in die Verkaufsstelle in der Königshütter Straße zu gelangen. Ein Tankstellenmitarbeiter habe sie jedoch gestört, berichtet eine Spercherin des Polizeireviers Harz.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, dass es sich um zwei männliche Personen handele. „Die Aufzeichnungen werden derzeit ausgewertet“, teilt die Polizeisprecherin weiter mit.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Informationen werden unter Telefon (0 39 41) 67 42 93 entgegen genommen.