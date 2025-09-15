In Elend nimmt ein ambitioniertes Projekt Fahrt auf: Ansichten des Oberharz-Dorfes auf alten Postkarten sollen an verschiedenen Stellen im Ort angebracht werden – dort, wo sie damals entstanden. Was Besucher erwartet und wie Interessierte mitmachen können.

Postkarten-Projekt im Oberharz gestartet: Wie Wandel in Elend sichtbar gemacht werden soll

Elend. - In Elend ist der Startschuss für ein besonderes Vorhaben gefallen: Das Postkarten-Projekt. Alten Ansichtskarten-Motive, die das Oberharz-Dorf zeigen, sollen möglichst an dem Ort und aus dem Blickwinkel platziert werden, an denen sie damals entstanden sind. So können Einheimische und Touristen mit einem direkten Vergleich die Veränderung und Entwicklung des Ortes nachvollziehen.