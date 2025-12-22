Debatte um Elternbeiträge Preiserhöhung für Kita-Essen: Überraschende Kehrtwende in Wernigerode
Die Kosten für die Essensversorgung in Kitas und Horten sorgte zuletzt für Diskussionen in Wernigerode. Den Eltern drohten erhebliche Mehrkosten. Doch nun ist eine Entscheidung gefallen, die alles ändert.
22.12.2025, 10:15
Wernigerode. - Wernigeröder Eltern, deren Kinder in städtischen Tageseinrichtungen betreut werden, haben sich schon darauf eingestellt: Die Kosten für Mittagessen und Vesper steigen. Doch nun gibt es eine überraschende Kehrtwende.