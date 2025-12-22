Die Kosten für die Essensversorgung in Kitas und Horten sorgte zuletzt für Diskussionen in Wernigerode. Den Eltern drohten erhebliche Mehrkosten. Doch nun ist eine Entscheidung gefallen, die alles ändert.

631.576 Portionen Essen sind 2024 an Kinder in Wernigeröder Tagesstätten und Horten ausgegeben worden.

Wernigerode. - Wernigeröder Eltern, deren Kinder in städtischen Tageseinrichtungen betreut werden, haben sich schon darauf eingestellt: Die Kosten für Mittagessen und Vesper steigen. Doch nun gibt es eine überraschende Kehrtwende.