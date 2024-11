Preisgekrönte Gaststätte Von der Weide auf den Tisch: Das erwartet Gäste im Restaurant vom Brockenbauer im Harz

Brockenbauer Thielecke in Tanne (Harz) verkauft Produkte aus eigener Herstellung, auch ein Restaurant gehört zum Betrieb dazu. Und das ist preisgekrönt. Was das Restaurant so besonders macht.