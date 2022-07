Premiere für Blankenburgs Blütenfest im Thiepark

Blankenburg - Sie ist 29 Jahre als und kommt – natürlich – aus Blankenburg. Eileen Müller wurde am Sonntag offiziell zur neuen Blankenburger Blütenkönigin gekürt. Als Eileen I. wird sie ihre Heimatstadt künftig vertreten. Die 29-Jährige tritt die Nachfolge von Anne Nickel an. Sie freue sich auf das Amt und fühle sich geehrt, die Blütenstadt als neue Blütenkönigin repräsentieren zu dürfen, so Eileen Müller.