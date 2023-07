Nachdem Schwefelsäure in den Fluss Ilse gelangt ist, gibt die Verwaltung des Landkreises Harz Entwarnung. Allerdings starben wegen der Havarie Hunderte Fische.

Säure-Havarie im Harz: 700 Fische in der Ilse verenden

Mit dem Absammeln der toten Fische aus der Ilse ist am Donnerstag (13. Juli) begonnen worden.

Ilsenburg (vs) - Eine Woche nach der Havarie auf dem Areal der Grobblech GmbH in Ilsenburg, bei der Dutzende Liter Schwefelsäure in die Ilse gelangten, liegen Ergebnisse von Proben aus dem Fluss vor: Schon drei Stunden nach dem Unglück sei die Wasserqualität des betroffenen Abschnitts bei Ilsenburg wieder auf dem Normalwert gewesen. Darüber informiert der Leiter des Sachgebietes Wasser beim Landkreis Harz, Denny Sander.

Am Tag danach wurden etwa 700 tote Fische aus dem Fluss geborgen – darunter Rotfeder, Forelle und Bachneunauge. Die Firma Secanim entsorgte die Kadaver fachgerecht.

Ursache der Havarie war ein Leck in einem Schwefelsäuretank. Beim Umpumpen in ein Neutralisationsbecken versagte nach Unternehmensangaben ein Schlauch.