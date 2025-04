Tourismus in Wernigerode Probleme durch Falschparker in Schierke: Droht Walpurgis nächstes Verkehrschaos im Harz-Ort?

Jede Menge Falschparker auf der Straße in Schierke, aber scheinbar gähnende Leere im Parkhaus Am Winterbergtor: Nach einem Verkehrschaos im Harzer Touristenort an Ostern befürchten viele zur Walpurgis ähnliche Zustände. Was die Ursache für den Stau war.