Programm: Wernigerode feiert den 900. Jahrestag seiner ersten urkundlichen Erwähnung mit einer Festwoche

Wernigerode - Im Jahre 1229 wurde Wernigerode das Stadtrecht verliehen. Die Stadt ist damit 792 Jahre alt. Das lernt jedes Kind schon in der Grundschule. Nicht ganz so bekannt ist das Datum der ersten schriftlichen Erwähnung Wernigerodes im Jahr 1121. Der Name der Stadt tauchte auf einer Urkunde des Halberstädter Bischofs auf. Dieses Ereignis jährt sich am 18. Oktober zum 900. Mal. Ein „kleines Jubiläum“, wie OB Peter Gaffert (parteilos) sagt. Dies wolle die Stadt vom 16. bis 24. Oktober mit einer Festwoche begehen – auch um zu zeigen, welche besondere Geschichte Wernigerode habe.