Am Vorabend von Deutschlands ältestem Berglauf wird in diesem Jahr ein ganz besonderer Mann auftreten: Jonas Deichmann, der sich in Triathlons um die Welt bewegt hat und später 120 Ironman-Distanzen an 120 aufeinanderfolgenden Tagen absolvierte.

Ilsenburg. - Der Brockenlauf steht in den Startlöchern. Wer dieses Jahr am 6. September beim ältesten Berglauf Deutschlands mitmachen will, kann sich jetzt für eine der vier angebotenen Strecken anmelden. Jährlich führt der fast 100 Jahre alte Ilsenburger Traditionslauf seine Teilnehmer auf einer 26,2 Kilometer langen Strecke über den höchsten Berg Norddeutschlands, auf 9,6 Kilometern über den Ilsestein oder auf einer 3,9-Kilometer-Strecke durch das beschauliche Ilsetal. Auch Nachwuchsläufer haben auf einer 1,8-Kilometer-Strecke − kostenlos − die Möglichkeit, die Straßen von Ilsenburg zu erkunden. Wer es lieber etwas ruhiger angehen lassen will, kann die Strecken auch im Wandertempo absolvieren.

Jonas Deichmann kommt zum Brockenlauf 2025

Ilsenburg kann sich dank des Brockenlaufs dieses Jahr zudem an prominentem Besuch erfreuen. Alle zwei Jahre lädt der Verein einen bekannten Sportler am Vorabend des Wettkampfs zu einem Vortrag ein. Dieses Jahr ist es der Extremsportler Jonas Deichmann, der den Läufern und Sportinteressierten, die sich in der Harzer Kleinstadt einfinden, ein interessantes Rahmenprogramm bietet.

Wenn sich jemand zur Untermalung eines Sportevents eignet, das jedes Jahr hunderte Läufer über die Höhen und Tiefen des Harzgebirges führt, dann ist es Jonas Deichmann. Der 1987 in Stuttgart geborene Radsportler und Läufer kann auf Leistungen zurückblicken, die so lange als unmöglich galten, bis er sie vollbracht hat. Nach mehreren Weltrekorden auf dem Rennrad begann er 2020 seinen „Triathlon 360°“, der ihn auf eine Weltumrundung in Form eines gigantischen Triathlons schickte. In 54 Tagen schwamm Jonas Deichmann 460 Kilometer entlang der kroatischen Küste gen Süden. Dann ging es mit dem Rad weiter: 17.000 Kilometer bis Wladiwostok. Und zum Abschluss seines Mammut-Triathlons rannte Deichmann 120 Marathons durch Mexico. 2024 setzte der Extremsportler noch einen drauf − wenn das überhaupt geht: Er absolvierte im fränkischen Roth 120-mal in Folge die Ironman-Distanz − 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon. Jeden Tag. Ohne Pause.

Triathlon-Extremsportler hält Vortrag am Vorabend des Brockenlaufs

Am Vorabend des Brockenlaufes ist der Triathlon-Mann im Ilsenburger Haus der Vereine zu Gast. Der Eintritt ist − wie immer − frei. Genügend Erzählstoff dürfte er haben: Mit seinen Erlebnissen im Extremsport hat Deichmann bisher immerhin vier Bücher gefüllt. Andreas Kruse, Vorsitzender des Brockenlaufvereins, zeigt sich optimistisch. „Wir freuen uns, dass wir solch einen unheimlich nervenstarken Sportler für den Brockenlauf gewinnen konnten und hoffen, dass wir an dem Abend einen vollen Saal haben.“ Beim Brockenlauf mitmachen könne Deichmann nicht, nach dem Vortrag finde aber eventuell noch eine kleine Fragerunde für Wissbegierige statt. Technisch unterstützt wird er vom Wernigeröder Kommunikationsspezialist Heuer & Sack.

Das ist der Gipfel: Svetlana Simonis von der Mannschaft der Firma Ekosem-Agrar ist begeisterte Brockenläuferin. Foto: Ingo Kugenbuch

Der prominente Besuch ist nicht das einzig Bemerkenswerte am diesjährigen Brockenlauf. Wer antreten will, hat nun erstmals auch die Möglichkeit, sein Startgeld über PayPal oder eine Kreditkarte zu übermitteln. Kinder bis zwölf laufen kostenlos mit. „Der Brockenlauf ist ja ein familiäres Event. Indem wir unseren Nachwuchs fördern, möchten wir auch unsere Tradition aufrechterhalten“, sagt Vereinschef Kruse.

Auf eine Besonderheit kann der Brockenlaufverein verzichten: Waldbrand am Brocken

Auf eine andere Besonderheit will der Brockenlaufverein in diesem Jahr gerne verzichten: Wegen eines Waldbrands im Nationalpark Harz musste 2024 einen Tag vor dem Start die Strecke geändert werden. Der Lauf ging erstmals nicht über den Brocken. Zudem traten rund 150 Läufer wegen des Brandes nicht an. „In Zeiten von Klimawandel und Trockenheit bleiben solche Gefahren nun mal nicht aus“, so Kruse. Von den Naturgewalten entmachten lassen möchte man sich allerdings nicht – in der Ankündigung des Vereins heißt es: „Der Lauf findet bei jedem Wetter statt.“

Weitere Informationen und Anmeldungen zum Brockenlauf am 6. September auf der Homepage des Vereins unter www.brockenlauf.de