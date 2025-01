Harzer Christopher Street Day Protest gegen CSD in Wernigerode: Gastronomen in Aufruhr

Zum nunmehr dritten Mal soll in Wernigerode ein Christopher Street Day (CSD) stattfinden. Bei Hoteliers und Gastronomen sorgt diese Nachricht ebenso für Unmut wie bei der CDU. Was sie an dem Fest unter der Regenbogenflagge stört und wie die Organisatoren darauf reagieren.