Fußball-Europameisterschaft im Harz Public Viewing: Zu diesen Spielen wird Wernigerode zur Fan-Meile

Fußball-Fans können es kaum erwarten - am 14. Juni beginnt die Europameisterschaft. Wer die am liebsten in Gesellschaft sehen möchte, bekommt beim Public Viewing in Wernigerode die Gelegenheit dazu. Aber Achtung: Nicht alle Spiele werden gezeigt.