Volltreffer für die Polizei in Wernigerode: Die Beamten haben einen Radler aus dem Verkehr gezogen, der volltrunken unterwegs war. Den 38-Jährigen erwarten jetzt unter anderem ein Strafverfahren und empfindliche Strafen.

Radler in Wernigerode mit 2,42 Promille gestoppt

Wernigerode - Böses Erwachen für einen volltrunkenen Radfahrer in Wernigerode: Am Sonntag, 23. April, stoppten Polizeibeamte gegen 22.15 Uhr in der Nöschenröder Straße einen 38-Jährigen, der mit dem Rad unterwegs war, obwohl er zuvor ordentlich gebechert hatte. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest 2,42 Promille.