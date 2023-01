Ratgeber-Buch: Ex-Wernigeröderin will mit Diät-Mythen aufräumen

Um Diäten ranken sich im Internet wahre Mythen. Wie Abnehmen gesund funktioniert, will eine Ernährungswissenschaftlerin mit Vergangengheit in Wernigerode nun zeigen.

Wernigerode/Braunschweig - Ihr Abitur hat sie 2016 am Landesmusikgymnasium in Wernigerode geschafft, danach studierte Lara Opfermann Ernährungswissenschaften in Bonn und Halle und begann ein Psychologiestudium. Nun hat die Wahl-Braunschweigerin mit 25 Jahren ihr erstes Buch veröffentlicht. Über „Fettkiller – so geht abnehmen richtig!“ und die wichtigsten Regeln zu Diäten spricht die Expertin im Interview mit Volksstimme-Redakteur Holger Manigk.