Rätselraten um Ausbau von Glasfasernetz im Oberharz

Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) will superschnelles Internet in die Stadt Oberharz bringen. Doch über den Ausbau lässt sie nicht viel verlauten.

Wie geht es weiter mit dem Glasfaserausbau im Oberharz? Stadträte und Einwohner rätseln, was Unsere Grüne Glasfaser (UGG) plant.

Königshütte - Wie geht es weiter mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt Oberharz am Brocken? Das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) hatte im Sommer um Kunden im Stadtgebiet geworben und ihnen Anschluss ans superschnelle Internet versprochen (die Volksstimme berichtete mehrfach). Seitdem habe man aber nicht mehr viel gehört, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ronny Jörs (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung.