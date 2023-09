Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Darlingerode - Wie gut es ist, wenn man neben seinem Hobby als Jäger auch noch in der freiwilligen Feuerwehr ist, das hat sich am gestrigen Sonntag am Beispiel des Darlingeröders Nils Reulecke gezeigt. Er war bereits gegen 8Uhr im Wald nahe seines Heimatortes Darlingerode, als ihm ein leichter Wind Brandgeruch in die Nase trieb.