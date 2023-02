Ein Feuer in einer Werkstatt der Fels-Werke im Harz hat Ölfässer und eine Stromleitung in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Feuerwehren waren in Elbingerode im Einsatz.

Am Freitagvormittag (10. Februar) kam es bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt der Fels-Werke zu einem Brand.

Elbingerode - Alarm für sechs Feuerwehren der Stadt Oberharz am Brocken: Am frühen Freitagmorgen (10. Februar) brach in einer Werkstatt der Fels-Werke in Elbingerode ein Feuer aus. Aktive der Feuerwehren aus Elbingerode, Rübeland, Neuwerk, Benneckenstein, Elend und Königshütte eilten zum Susenburger Weg, wo Mitarbeiter der Fels-Werke die Brandbekämpfung bereits per Feuerlöscher in Angriff genommen hatten.