In der Adventszeit haben Reisebusse Wernigerode wieder für sich entdeckt. Busse strömen in die Harzstadt – mit hohem Konfliktpotenzial.

Wernigerode. - Von wegen Reisebusflaute in Wernigerode: Zumindest in der Adventszeit zeigt sich auf dem Angerparkplatz ein ganz anderes Bild. Der Weihnachtsmarkt der Harzstadt lockt. Und Reisebusse über Reisebusse parken auf dem Besucher-Großparkplatz – vor allem an den Nachmittagen und am Wochenende. Und das führt nicht selten zu Konflikten mit anderen Autofahrern.