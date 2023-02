Benneckenstein - Seit der Stadternennung Benneckensteins durch Preußenkönig Friedrich II. am 14. Februar 1741 wirkten bis heute insgesamt 38 Bürgermeister in Benneckenstein. Während deren Amtszeiten meist nur von kurzer Dauer waren, so ist die des Bürgermeisters Friedrich Küster mit 39Jahren wohl als absolute Besonderheit zu bezeichnen. Der aus dem Südharz stammende Küster hat sein Amt stets zur vollsten Zufriedenheit der gesamten Bürgerschaft verwaltet. Als er aufgrund „hohen Alters und der damit verbundenen Beschwerden“ sein Pensionierungsgesuch einreichte, mochte man sich nur ungern von ihm trennen.